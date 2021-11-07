Співачка і одна з детективів шоу "Маска" Настя Каменських перед кожним виходом нового ефіру хвалиться модними перетвореннями, щоб підігріти інтерес до себе, і цей раз не став винятком.

Співачка любить бути перед камерою в яскравих образах, тому завжди вибирає відкриті костюми і плаття зі значними вирізами, щоб мати можливість похвалитися пишними формами. На думку Каменських, якщо раніше вона себе соромилася, то тепер цього робити не буде.

Вже не раз Каменських висміювали за фото в одних трусах або незручний вигляд в купальнику, натягнутий з лямками до самої талії. Саму зірку це не бентежить, і вона продовжує робити на фото очевидний пікантний підтекст.

Цього разу Настя зробила акцент на формах з вирізом в Лавандовій сукні, тому змогла звернути на себе увагу Дзідзьо, артист театрально зобразив здивування, поки дивився прямо на її бюст.

Під схожим постом фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вам йде блонд"," Королева"," це дуже-дуже красиво"," Бомба фото"," взагалі немає здогадок"," шикарний вигляд, дуже круто"," Чекаємо з нетерпінням новий випуск"," Вас не впізнати", " це Кім Кардашьян?".

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