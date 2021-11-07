Нарядно одягнений ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відправився в Одесу в розкішному вагоні поїзда.
Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
У неділю на 1+1 стартує другий сезон авторського проекту «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в якому телеведучий покаже нові місця для подорожей на карті рідної країни.
Перший випуск розпочнеться з Одеси. Однак він буде незвичайним. Дмитро Комаров відправиться в Південну Пальміру в справжньому "палаці на колесах".
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"Отже, мабуть самий незвичайний спосіб дістатися у відпустку на поїзді. У стилі легендарного "Східного Експресу" - розкішного поїзда, який почав курсувати між Парижем і Стамбулом в 1883 році. Це був палац на колесах. Пізніше подібні поїзди з'явилися в багатьох країнах. По суті це пересувні п'ятизіркові готелі. Я ще з часів, коли побачив «поїзд махараджів» в Індії, мріяв про таку поїздку. Цей стиль описаний ще в» вбивстві в Східному експресі " Агати Крісті. Ніколи не думав, що шанс познайомитися з люкс-поїздами буде на зйомках в Україні», - розповів Комаров.
На кадрах видно, що у вагоні занадто багато «золота» і стиль специфічний. Він нагадує поїзд-музей.
Сам Дмитро Комаров подорожував у смокінгу, білій сорочці та метелику.
"Ну а після поїзда був легендарний ринок «Привоз». Це вибух емоцій. Я безкоштовно наївся, на півроку вперед насміявся, вивчив Одеський діалект, дізнався, чим «шара» відрізняється від «халяви», і чому погано – це «не фонтан». Люблю тебе, Одеса, за неповторну атмосферу❤», - зазначив ведучий.
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