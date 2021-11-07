Нарядно одетый ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отправился в Одессу в роскошном вагоне поезда.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В воскрсенье на 1+1 стартует второй сезон авторского проекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в котором телеведущий покажет новые места для путешествий на карте родной страны.

Первый выпуск начнется с Одессы. Однако он будет необычным. Дмитрий Комаров отправится в Южную Пальмиру в настоящем «дворце на колесах».

«Итак, пожалуй самый необычный способ добраться в отпуск на поезде. В стиле легендарного «Восточного Экспресса» - роскошного поезда, который начал курсировать между Парижем и Стамбулом в 1883 году. Это был дворец на колесах. Позже подобные поезда появились во многих странах. По сути это передвижные пятизвездочные отели. Я еще со времен, когда увидел «поезд Махараджей» в Индии, мечтал о такой поездке. Этот стиль описан еще в «Убийстве в восточном экспрессе» Агаты Кристи. Никогда не думал, что шанс познакомиться с люкс-поездами будет на съемках в Украине», - рассказал Комаров.

На кадрах видно, что в вагоне слишком много «золота» и стиль специфический. Он напоминает поезд-музей.

Сам Дмитрий Комаров путешествовал в смокинге, белой рубашке и бабочке.

«Ну а после поезда был легендарный рынок «Привоз». Это взрыв эмоций. Я бесплатно наелся, на полгода вперед насмеялся, изучил одесский диалект, узнал, чем «шара» отличается от «халявы», и почему плохо – это «не фонтан». Люблю тебя, Одесса, за неповторимую атмосферу❤», - отметил ведущий.

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