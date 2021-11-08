Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка вже не раз оскандалилася на проекті "Танці з зірками", вирішила похвалитися "дикими" танцями з подругою під час тренування.

До Ілони Гвоздьової ставляться досить неоднозначно після її скандальної поведінки з молодим співаком і зухвалих образ на адресу партнерки Меловіна. Причому не посоромилася хореографувати на тлі відходу з шоу Міловіна і висловитися про те, як вона рада.

Тепер, після критики, що обрушилася, вона уникає всіх тем про танці, але звертає увагу на свою діяльність і хвалиться фігурою на тренуваннях разом з колегою. Нещодавно Гвоздьова станцювала танець досить незвичний для себе, чим здивувала публіку.

"Сьогодні мати вийшла за межі дозволеного. Дозволила бути собі зухвалою штучкою і це було дуже круто. Навіть чоловік помітив!» - похвалилася емоціями Гвоздьова після того, як виконала досить провокаційний танець і покрутила формами перед дзеркалом.

Відзначимо, ми також писали, що Гвоздьова в новому сезоні "Танців з зірками" почала активно коментувати виступи інших учасників. Під критику потрапляв і співак MELOVIN, який на фестивалі Atlas Weekend зізнався, що любить як жінок, так і чоловіків. В інтерв'ю Наталії Влащенко Гвоздьова також назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими" людьми.

Після цього Ілону жорстко розкритикували в мережі, коментуючи її висловлювання. Критика не згасала, тому Гвоздьова вирішила вибачиться перед людьми нетрадиційної орієнтації, хоча і підкреслила, що в її родині таке не вітається.

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