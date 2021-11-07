Дружина відомого артиста і соліста групи "5'Nizza" Сергія Бабкіна - Сніжана зізналася чоловікові в почуттях на публіці.
Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін популярний український виконавець, який прославився своєю участю в групі "5'Nizza". Як відомо, нещодавно в мережі вибухнув скандал, в якому Сергія звинуватили в зрадах. На інтерв'ю артист зізнався, що за час шлюбу зраджував своїй дружині. Сніжана Бабкіна заявила, що вже пробачила чоловікові й зараз у них щасливий шлюб.
Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Сергію Бабкіну виповнилося 43 роки. Його дружина - Сніжана вирішила публічно привітати з Днем Народження, показавши їх спільне фото.
"Ти-людина-магніт!🙌🏻
Магніт для захоплених поглядів, яскравих посмішок, внутрішньої радості з нотками ностальгії😉
Магніт для справжніх почуттів, споріднених душ, космічних емоцій!
Магніт для глибоких, чесних, люблячих людей!
Магніт для важливих періодів і глибоких дослідів!
Зараз у тебе / у нас дуже "цікавий", важливий період!
Я хочу, щоб ти вийшов з нього переможцем!
Нехай таким безмежним, як моя віра в тебе, буде твоє Здоров'я, щастя, натхнення, внутрішня радість і Сила духу!🙏🏻
Мій дорогий друже @babkin_official !
Я вітаю тебе!❤️"
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