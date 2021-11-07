Дружина відомого артиста і соліста групи "5'Nizza" Сергія Бабкіна - Сніжана зізналася чоловікові в почуттях на публіці.

Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін популярний український виконавець, який прославився своєю участю в групі "5'Nizza". Як відомо, нещодавно в мережі вибухнув скандал, в якому Сергія звинуватили в зрадах. На інтерв'ю артист зізнався, що за час шлюбу зраджував своїй дружині. Сніжана Бабкіна заявила, що вже пробачила чоловікові й зараз у них щасливий шлюб.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Сергію Бабкіну виповнилося 43 роки. Його дружина - Сніжана вирішила публічно привітати з Днем Народження, показавши їх спільне фото.

"Ти-людина-магніт!🙌🏻



Магніт для захоплених поглядів, яскравих посмішок, внутрішньої радості з нотками ностальгії😉

Магніт для справжніх почуттів, споріднених душ, космічних емоцій!

Магніт для глибоких, чесних, люблячих людей!

Магніт для важливих періодів і глибоких дослідів!



Зараз у тебе / у нас дуже "цікавий", важливий період!

Я хочу, щоб ти вийшов з нього переможцем!



Нехай таким безмежним, як моя віра в тебе, буде твоє Здоров'я, щастя, натхнення, внутрішня радість і Сила духу!🙏🏻



Мій дорогий друже @babkin_official !

Я вітаю тебе!❤️"

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