Актриса Чон Хо Ен, яка стала популярною актрисою після тріумфу в "Грі в кальмара", показала, як займається йогою на радість фанатів.

Як пише Politeka.net, Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Ен улюблениця фанатів з усього світу, адже за нею вже стежать 20 мільйонів фоловерів в Instagram. Зірка почала свою кар'єру в Кореї, пробуючи в себе в модельному бізнесі, але справжню популярність Чон Хо Ен принесла "Гра в кальмара", де вона була гравцем під номером 067. Чон Хо Ен настільки відома, що люди почали створювати фан-групи в Instagram, де діляться фотографіями знаменитості.

Так, в одній з таких фан-сторінок, з'явилися фото, де актриса була в лосинах і топіку. Зірка займалася вправи в спортзалі. На кількох знімках модель продемонструвала свої вміння, надівши маску, адже потрібно дбати про безпеку оточуючих.

"Хо Ен йога", - написано було під фотографіями.

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