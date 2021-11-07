Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан приміряла весільну сукню і здивувала виглядом.
Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.
Так, цього разу обраниця "Холостяка" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Богдан зайшла в магазин, де продають весільні сукні. Вона показала на камері кілька з моделей весільних білих нарядів і запитала, приміряти їй одне з них.
"Яка ж краса", - прокоментувала Ганна Богдан.
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
"Не сподобалася українська мова": трагічно обірвалося життя молодого чемпіона з джиу-джитсу
"Люди благали зупинитися": трагедія на концерті популярного співака обростає скандальними деталями
Українці ризикують залишитися без субсидій, названо важливу умову: "Доведеться оплачувати..."
Зірка російського кіно розбився в ДТП з дружиною і дитиною, в мережі згадують, яким він був: "Вічна пам'ять"
І все ж вона зважилася приміряти одну з суконь на собі, і показала, як воно на ній виглядає.
Раніше повідомлялося, Богдан чесно розповіла про життя з Заливако після "Холостяка": "Знаю, як це у відносинах звинувачувати у всьому себе"
Також, переможниця "Холостяка" Богдан розповіла правду про шоу і що з нею було після розлучення: ніяких побачень
Politeka розповідала, Анна Богдан в тугих лосинах дала приголубити себе улюблениці "Холостяка": "Люблю коли..."