Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан приміряла весільну сукню і здивувала виглядом.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

Так, цього разу обраниця "Холостяка" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Богдан зайшла в магазин, де продають весільні сукні. Вона показала на камері кілька з моделей весільних білих нарядів і запитала, приміряти їй одне з них.

"Яка ж краса", - прокоментувала Ганна Богдан.

І все ж вона зважилася приміряти одну з суконь на собі, і показала, як воно на ній виглядає.

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