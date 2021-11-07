Відома танцівниця, головний хореограф «Танців з зірками» Олена Шоптенко показала, як проводить ранок вихідного дня.

Як передає Politeka.net , у країнська танцівниця і хореограф, чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко незважаючи на щільний графік, встигає також вести свій фотоблог в Instagram, на який підписані понад 290 тисяч користувачів мережі. Відома українка регулярно радує шанувальників яскравим контентом, як зробленим під час шоу «Танці з зірками», так і в повсякденному житті.

Цього разу Шоптенко вирішила показати, як весело починається її вихідний день.

У кадрі Олена стрибає по ліжку в короткій білій бавовняній сорочці.

Знімок зроблений в стрибку.

"Фото не відображає плани на день, але відображає настрій ☺️

Як почалася Ваша неділя? Спокійно або зі списку справ?",- звернулася вона до фоловерів.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Шоптенко. Шанувальники захопилися її красою.

"З розуму зійти красивий ангел ти весело почалося неділю розумниця фото супер приємно дивитися♪",

"Найкраща. Приклад для мене багато в чому", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко приголомшила поведінкою з учасниками шоу: "Давай, спокушай..."

Також, головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко публічно звернулася до Джамали і Горуни після їх вильоту: кадри

Politeka розповідала, екс-чоловік Білик і Шоптенко Дікусар емоційно звернувся до партнерки по "Танцях з зірками": "ще швидше..."