Відома танцівниця, головний хореограф «Танців з зірками» Олена Шоптенко показала, як проводить ранок вихідного дня.
Як передає Politeka.net, українська танцівниця і хореограф, чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко незважаючи на щільний графік, встигає також вести свій фотоблог в Instagram, на який підписані понад 290 тисяч користувачів мережі. Відома українка регулярно радує шанувальників яскравим контентом, як зробленим під час шоу «Танці з зірками», так і в повсякденному житті.
Цього разу Шоптенко вирішила показати, як весело починається її вихідний день.
У кадрі Олена стрибає по ліжку в короткій білій бавовняній сорочці.
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Знімок зроблений в стрибку.
"Фото не відображає плани на день, але відображає настрій ☺️
Як почалася Ваша неділя? Спокійно або зі списку справ?",- звернулася вона до фоловерів.
У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Шоптенко. Шанувальники захопилися її красою.
"З розуму зійти красивий ангел ти весело почалося неділю розумниця фото супер приємно дивитися♪",
"Найкраща. Приклад для мене багато в чому", - пишуть в мережі.
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