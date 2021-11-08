Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач показав, чим його побалувала вранці маленька дочка, Ліза - фото артист розмістив у своєму Instagram.

Популярний комік вже кілька років одружений на красуні Вікторії, з якою вони виховують дочку Лізу, повідомляє Politeka.net. Дівчинка в цьому році пішла в перший клас.

Мама дівчинки розповідала в Instagram, як дитина переносить навчання. За словами Вікторії, дівчинка задоволена вчителями, класом, харчуванням, і прогулянками.

Дівчинці важко давався ранній підйом, і нелегко було перший час розподіляти позакласні заняття з вокалу і танців. Однак з усіма труднощами їй допомагають поборотися батьки.

У новому пості Юрій Ткач вирішив показати, як дочка радує його на вихідному. Дівчинка принесла татові тарілку з їжею.

"Так почався мій сьогоднішній ранок", - написав щасливий батько.

Зазначимо, Ліза Ткач навчається в класі з донькою колеги батька Євгена Кошового, Серафимою.

Обох віддали на навчання в одну з приватних шкіл Києва.

В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" Вікторія Ткач зізналася, що разом з Юрієм за навчання їхня сім'я щомісяця платить 16 тисяч гривень. Навчальний заклад повністю забезпечує своїх учнів канцелярськими товарами.

Нагадаємо, дочка Юрія Ткача розревілася під школою з однокласницею Кошовою

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" влаштував змагання з донькою і не зміг виграти

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