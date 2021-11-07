Відома співачка і дружина Потапа Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом "NK", вперше за довгий час приїхала до рідного дому.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в січні цього року у артистки сталася трагедія в родині, вона втратила рідного батька. Вперше за довгий час вона навідалася в квартиру, в якій раніше жила на День Народження Лідії Каменських (її мами).

"Я приїхала, мало не вперше, напевно, після смерті тата, в квартиру, в якій я жила. У Лідочки ми зараз будемо святкувати День Народження, дивіться яка вона у мене красотуся, моя лапочка", - сказала Настя Каменських.

"Хочете Я вам покажу багато всього? Тут є просто такі раритетні фотки, різні штуки", - запитала у шанувальників співачка.

Також артистка показала, як виглядав її батько - Олексій Жмур в молодості, і запитала, чи схожа вона на нього.

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