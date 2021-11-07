Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, покрасувалася на камеру, засвітивши стильний образ і ідеальну зачіску.

Даша Ульянова стала набирати популярність в мережі після своєї участі в шоу "Холостяк-10", пише Politeka.net. Дівчина стала переможницею проекту, але у неї нічого не склалося з його героєм - Максом Михайлюком.

Красуня продовжила вести сторінку в Instagram, зараз на неї підписані 279 тисяч користувачів мережі. При цьому з телебаченням дівчина вирішила не закінчувати, і зараз вона веде одну з програм на музичному каналі.

Даша Ульянова активно веде акаунти в соцмережах. Зокрема, в нових сторіс телеведуча покрасувалася в стильно образі з картатою курткою, а також з ідеально рівним волоссям. У такому вигляді зірка пройшлася по вулиці.

Потім Ульянова показала себе при світлі ламп в приміщенні.

"Жодного дня без кривлянь", - написала колишня учасниця "Холостяка".

Зазначимо, Даша Ульянова збільшила собі губи. За словами дівчини, вона не була задоволена природною красою з самого дитинства. За словами красуні, у неї були комплекси, з якими вона вирішила боротися, і не бачить нічого поганого в змінах у зовнішності.

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