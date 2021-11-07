Дружина хореографа та судді "Танців з зірками" Влад Яма показала, що виявила під час повернення додому з Мальдів

Як пише Politeka.net, Влад Яма з дружиною Лілією нещодавно вирушили у відпустку на Мальдіви. Але недовго парі вдалося відпочивати, адже вже сьогодні, 7 листопада, Новий ефір "Танців з зірками", на якому зірковий хореограф суддя. На нових сторіс в Instagram Лілія показала, як сімейство поверталося додому.

"Пливемо до нашого транспорту номер 2. Походу хороша. Пам'ятайте, як ми добиралися на острів", - написала Лілія, показуючи, як на першому транспорті вирушила до другого.

"Майже на місці. Гідролітак чекає нас прямо у відкритому океані", - написала дружина Влада і показала повітряне судно.

На ще одному сторіс Лілія вже летіла в літаку.

"Упас, у мене тут дірка у вікні", - написала дружина хореографа.

"Три: йдемо на посадку в Мале. Наступний крок-транспорт номер три (пасажирський літак). Маршрут: Мале-Дубаї", - написала Лілія.

"Чотири. Приземлилися в Дубаї. Попереду чотири години в дьютіфрі до наступного рейсу. Потім маршрут: Дубаї-Київ", - розповіла дружина Влада.

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