Дружина хореографа та судді "Танців з зірками" Влад Яма показала, що виявила під час повернення додому з Мальдів
Як пише Politeka.net, Влад Яма з дружиною Лілією нещодавно вирушили у відпустку на Мальдіви. Але недовго парі вдалося відпочивати, адже вже сьогодні, 7 листопада, Новий ефір "Танців з зірками", на якому зірковий хореограф суддя. На нових сторіс в Instagram Лілія показала, як сімейство поверталося додому.
"Пливемо до нашого транспорту номер 2. Походу хороша. Пам'ятайте, як ми добиралися на острів", - написала Лілія, показуючи, як на першому транспорті вирушила до другого.
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"Майже на місці. Гідролітак чекає нас прямо у відкритому океані", - написала дружина Влада і показала повітряне судно.
На ще одному сторіс Лілія вже летіла в літаку.
"Упас, у мене тут дірка у вікні", - написала дружина хореографа.
"Три: йдемо на посадку в Мале. Наступний крок-транспорт номер три (пасажирський літак). Маршрут: Мале-Дубаї", - написала Лілія.
"Чотири. Приземлилися в Дубаї. Попереду чотири години в дьютіфрі до наступного рейсу. Потім маршрут: Дубаї-Київ", - розповіла дружина Влада.
Нагадаємо, негода застала Влада Яму з дружиною під час розкішного відпочинку на Мальдівах
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