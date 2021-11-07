Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влад Яма показала, что обнаружила во время возвращения домой из Мальдив

Как пишет Politeka.net, Влад Яма с супругой Лилией недавно отправились в отпуск на Мальдивы. Но недолго паре удалось отдыхать, ведь уже сегодня, 7 ноября, новый эфир "Танців з зірками", на котором звездный хореограф судья. На новых сторис в Инстаграм Лилия показала, как семейство возвращалось домой.

"Плывем к нашему транспорту номер 2. Похода хорошая. Помните, как мы добирались на остров", - написала Лилия, показывая, как на первом транспорте отправилась ко второму.

"Почти на месте. Гидросамолет ждет нас прямо в открытом океане", - написала жена Влада и показала воздушное судно.

На еще одном сторис Лилия уже летела в самолете.

"Упас, у меня тут дырка в окне", - написала супруга хореографа.

"Три: идем на посадку в Мале. Следующий шаг - транспорт номер три (пассажирский самолет). Маршрут: Мале - Дубаи", - написала Лилия.

"Четыре. Приземлились в Дубаи. Впереди четыре часа в дьютифри до следующего рейса. Потом маршрут: Дубаи-Киев", - рассказала жена Влада.

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