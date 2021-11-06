Хореограф и танцор Влад Яма, судья проекта "Танці з зірками", показал, как проводит с женой Лилией и сыном Леоном время на Мальдивах, опубликовав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма исполнил желание супруги и все семейство отправилось на отдых на Мальдивы. Теперь пара постоянно делится фото и видео в Инстаграм, показывая, как развлекаются в Индийском океане.

На новых кадрах, которые Влад разместил в сторис, хореограф показал, как Лилия фотографировала океан.

"Когда у Лилии Ямы в кадре одна красота, а у меня две", - написал Влад.

После этого хореограф показал себя мокрого, сказав: "Поплавали, теперь погреемся".

На следующем сторис звезда был в бассейне с женой и сыном. А после показал, как лежит на гамаке.

"Мы вернемся", - написал Влад.

А после этого хореограф показал дождь, который начался на острове.

"Прошло 7 минут...", - написал Влад, жалуясь на погоду.

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