Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму" Світське життя", вирішила змінити образ для ефектної появи на публіці з колегами.

Катерина Осадча не залишилася в декреті після народження сина і вирішила відразу ж приступити до роботи всього через пару днів після появи на світ третьої дитини. Причому артистка встигає тепер доглядати за другим сином, гуляти з новонародженим і дивувати кадрами в мережі.

Як видно на нових кадрах, Осадча побувала на світському заході, де встигла засвітитися відразу з кількома колегами. Заодно артистка здивувала зовнішнім виглядом.

У незвичному чорному вбранні і з оригінальним капелюшком Осадча з'явилася зі знаменитими колегами, які також позували в лаконічних і похмурих образах. А Дзідзьо виділився ще й маленьким букетом в руці, який продовжував тримати під час інтерв'ю з телеведучою.

Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму" Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу і відвідує івенти, де збираються знаменитості.

У новому пості проекту в Instagram повідомляється, що Осадча відвідала прем'єру вистави «сильні слабкі жінки», в якому грають Павло Костіцин, яка зіграла Женьку в «Сватах» Анна Кошмал і зірка «папіка» Дар'я Петрожицька.

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