Дочка Олі Полякової 16-річна Марія записала відео з батьком, здивувавши українців тим, як він виглядає і засвітивши свою маму на тлі.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова вирішила піти по стопах своєї мами, пробуючи себе в шоу-бізнесі в якості солістки панк-рок групи. Також дівчина розвиває блог в Instagram і Тікток, де за нею стежать десятки тисяч українців.

На новому відео, яке Маша записала для Тікток, красуня була разом з батьком. Вадим (так звуть батька Маші) стояв поруч в куртці і шапці. На задньому тлі можна побачити і Олю Полякову разом з Алісою.

На кадрах дочка Полякової пожартувала над батьком, запропонувавши показати, як просить сліпий щось. І в цей момент Вадим почав жестами показувати, начебто він не сліпий, а німий, в чому і полягала жарт.

"Муд мій батя. Він навіть потім жарт не зрозумів", - написала Мша.

Фанати відразу почали коментувати відео:

"Реально батько?""Медальку?", "У мене батя такий же", " Реально? Це її тато?", "Мама Маші ззаду", " це ТАТО?", "Так, хлопці, це її тато", "так це її дід", "навіть Інтернет не знає, скільки років чоловікові Полякової".

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