Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала себе на прогулянці з сином.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму" Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, більш як 2 місяців тому Катя Осадча народила сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Осадча показала себе в теплому синьому вбранні. На ній водовідштовхувальний плащ, синій стильний шарф і в'язана тепла шапка. На тлі телеведучий стоїть велосипед.

"Неділя. Хто перший?", - підписала фото Катя Осадча.

Телеведуча вирушила на велосипедну прогулянку зі своїм сином - Іваном, якому зараз 4 роки. Варто відзначити, що у неї також є ще два сини. Старший-19-річний Ілля, і Данило, який народився більше ніж 2 місяців тому.

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