10-річна дочка співачки Кароліни Куєк (Ані Лорак), показала себе і розповіла, куди зібралася поїхати, записавши сторіси в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ані Лорак деякий час була одружена з Муратом Налчаджіоглу, турецьким бізнесменом. У пари з'явилася дочка Соня, якій зараз 10 років. Але Кароліна і Мурат розлучилися кілька років тому. Екс-чоловік Лорак намагається приділити час спільної дочки, а нещодавно її брав з собою на відпочинок в Буковель. Соня вже дісталася до соціальних мереж і активно веде там сторінку.
На нових сторіс Соня похвалилася своїми ногами, лежачи на ліжку.
"Ну ми все ще не прощаємося", - підписала фото красуня.
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"Я їду знімати нігті. Я їду в машині, до речі, я вже в Росії", - сказала дівчинка в новому сторіс.
На другому сторіс Соня показала просто себе, сидячи в авто і з пристебнутим ременем. Дівчинка була в куртці і шапці.
"Я їду на нігті", - написала дочка Лорак.
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