Популярна співачка Ольга Полякова, яка є зірковим детективом на шоу "Маска", покинула Україну разом зі своєю молодшою дочкою Алісою.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу "Маска". У артистки є дві дочки - 16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз Ольга Полякова опублікувала кадри з борту літака. Після ефіру шоу "Маска" співачка зібралася покинути Україну разом зі своєю 10-річною дочкою Алісою.

"Ну, а ми полетіли. Аліса, помахай ручкою. Ми відлітаємо знову, а куди пропоную вам вгадати", - розповіла Оля Полякова. Також артистка показала свою дочку Алісу, яка сиділа з планшетом в руках.

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