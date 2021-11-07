Телеведуча Маша Єфросиніна у сукні та косусі вирушила на прогулянку в парк, влаштувавши фотосесію на радість фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною вітчизняною телеведучою, яка понад 20 років працює на ТБ. Зірка знімалася в безлічі проектів, а зараз веде разом з Олею Поляковою "дорослі дівчатка"," іспит"," Ліга сміху " та інші. Не забуває Маша і про Instagram, де ділиться з українцями багатьом цікавим.

На першому сторіс, яке Маша опублікувала в Instagram, зірка йшла по парку, несучи куртку в руках.

"У таку погоду до ВДНГ на ефір" Танці з зірками "можна і пішки", - написала Єфросиніна.

На другому сторіс Маша вже була в куртці і ближче, посміхаючись на камеру. Можна помітити, що Єфросиніна була в чоботях.

На останньому сторіс зірка виставила ніжку, демонструючи її стрункість в ефектному розрізі від стегна.

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