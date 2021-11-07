Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала, на якому музичному інструменті вирішила навчиться грати, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко до Насті Каменських був одружений на Ірині Горовій, з якою зараз займається продюсерським центром. У Ірини вже була дочка Наташа, яку Потап виховав з самого малого. Наташа вже виросла і активно веде соціальні мережі, в яких ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Наташка показала, як вирішила спробувати навчитися грати на барабанах. Горова сиділа за барабанною установкою, надівши штани і футболку. Красуня була з навушниками у вухах, а в руках тримала палички.
"Вчуся і допускаю помилки тільки з посмішкою", - написала Наташа і додала смайлик у вигляді червоного сердечка, а також мавпочку з закритими очима.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.
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