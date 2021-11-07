Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала, на каком музыкальном инструменте решила научится играть, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко до Насти Каменских был женат на Ирине Горовой, с которой сейчас занимается продюсерским центром. У Ирины уже была дочь Наташа, которую Потап воспитал с самого малого. Наташа уже выросла и активно ведет социальные сети, в которых делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Наташка показала, как решила попробовать научиться играть на барабанах. Горовая сидела за барабанной установкой, надев штаны и футболку. Красотка была с наушниками в ушах, а в руках держала палочки.

"Учусь и допускаю ошибки только с улыбкой", - написала Наташа и добавила смайлик в виде красного сердечка, а также обезьянку с закрытыми глазами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

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