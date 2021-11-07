Дружина Володимира Остапчука, ведучого шоу" Маска", Христина Гірник, показала ефектний образ у сукні, поділившись в сторіс Instagram.
Як пише Politeka.net, Христина і Володимир нещодавно відсвяткували першу річницю весілля. І зараз пара зайнята будівництвом особняка під Києвом, хвалячись його розкішним плануванням. Володимир активно працює, зараз знімаючись в шоу" Маска", а також веде блог в соціальних мережах. Не відстає і Христина, яка постійно ділиться новими кадрами в Instagram.
На нових сторіс дружина Володимира показала, яку сукню собі пригледіла. Христина стояла перед дзеркалом, зробивши Селфі. На ній була червона сукня з невеликим вирізом.
"Ну раз немає джинс, я пригледіла дві сукні. Як вам?",- написала дружина Володимира і запропонувала вибрати з двох смайлів:" вогонь "і"Люблю".
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До цього Христина показала джинси, які їй не підійшли за розміром.
"Джунси, які я так хочу, а розмір великий!",- написала Христина.
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