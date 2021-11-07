Дмитро Комаров, один з найпопулярніших тревел-блогерів і зірка шоу "Світ навиворіт", показав, як насолоджується розкішшю на залізниці.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним вітчизняним блогером і ведучим шоу "Світ навиворіт". Цього року Дмитро вирішив зайнятися зйомками України. І ось, сьогодні, перший випуск буде про Одесу. Для цього випуску Комаров вирішив проїхати в дорогому поїзді, про що раніше писав в Instagram.

"Отже, мабуть самий незвичайний спосіб дістатися у відпустку на поїзді. У стилі легендарного "Східного Експресу" - розкішного поїзда, який почав курсувати між Парижем і Стамбулом в 1883 році. Це був палац на колесах. Пізніше подібні поїзди з'явилися в багатьох країнах. По суті це пересувні п'ятизіркові готелі. Я ще з часів, коли побачив «поїзд махараджів» в Індії, мріяв про таку поїздку. Цей стиль описаний ще в "вбивстві в Східному експресі» Агати Крісті", - написав Дмитро.

А на нових фото Комаров показав, як стоїть біля вікна з чашкою чаю.

"Новий випуск вже на Ютубі", - підписав Дмитро.

"Просто їду в поїзді. Подробиці тут", - написав під другим сторіс Комаров.

На фото Дмитро сидів за величезним столом, а навколо все було в "золоті" і можна помітити величезну розкішне ліжко.

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