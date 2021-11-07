Дмитрий Комаров, один из самых популярных тревэл-блогеров и звезда шоу "Мир наизнанку", показал, как наслаждается роскошью на железной дороге.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным отечественным блогером и ведущим шоу "Мир наизнанку". В этом году Дмитрий решил заняться съемками Украины. И вот, сегодня, первый выпуск будет об Одессе. Для этого выпуска Комаров решил проехать в дорогущем поезде, о чем ранее писал в Инстаграм.

"Итак, пожалуй самый необычный способ добраться в отпуск на поезде. В стиле легендарного «Восточного Экспресса» - роскошного поезда, который начал курсировать между Парижем и Стамбулом в 1883 году. Это был дворец на колесах. Позже подобные поезда появились во многих странах. По сути это передвижные пятизвездочные отели. Я еще со времен, когда увидел «поезд Махараджей» в Индии, мечтал о такой поездке. Этот стиль описан еще в «Убийстве в восточном экспрессе» Агаты Кристи", - написал Дмитрий.

А на новых фото Комаров показал, как стоит у окна с чашкой чая.

"Новый выпуск уже на ютубе", - подписал Дмитрий.

"Просто еду в поезде. Подробности тут", - написал под вторым сторис Комаров.

На фото Дмитрий сидел за огромным столом, а вокруг все было в "золоте" и можно заметить огромную роскошную кровать.

Напомним, Комаров из "Мир Наизнанку" заставил восхищаться Украиной, видео вызвало фурор

А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл детали убийства, которое потрясло весь мир

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" поделился с украинцами важной информацией



