Колишня солістка "Время и Стекло", співачка Надя Дорофєєва, нарешті, вийшла на зв'язок і розповіла про свій нинішній стан і де вона зараз.

Днями з'явилося повідомлення, що 31-річна Дорофєєва скасовує запланований концерт через різке погіршення самопочуття. Співачку поклали в лікарню на обстеження.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Дорофєєва повідомила, що з нею сталося і як вона відчуває себе зараз, передає Politeka.net.

"Друзі! Я тільки приземлилася. Я вдома 🙏. Вчора зі мною сталося сильне отруєння. Мені вже краще. Спасибі, що переживали і підтримували", - відгукнулася зірка.

Надя показала кадр з крапельницею з лікарні, а також своїх друзів, які не залишали її ні на хвилину.

Також Дорофєєва жахнула фото своєї руки з синцями від уколів.

"Вчора мені не могли поставити крапельницю 5 разів. Це при тому, що я панічно боюся уколів", - поскаржилася вона.

Де саме мало відбутися шоу зірки точно невідомо. Після відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом в Португалії виконавиця вирушила з концертами до Єгипту.

Примітно, що в одному з готелів в Єгипті на початку листопада сталося масове отруєння туристів, постраждали більше сотні людей, у тому числі як мінімум 13 українців. Про це повідомляють наші співвітчизники в соцмережі. За словами українки Тетяни Копач, яка відпочивала з чоловіком, складно сказати, чим саме могли отруїтися люди. Вона припустила, що те, що трапилося, скоріше, схоже на інфекцію або бактерію.

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