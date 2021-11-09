Співачка Настя Каменських побувала в своїй рідній оселі - в гостях у мами, Лідії Павлівни, яка зібрала гостей, щоб відсвяткувати свій день народження. Природно, дочка з зятем (репером Потапом) були в числі запрошених.

"Приїхали відзначати Лідусіка ДР. Я мало не вперше зайшла в квартиру після смерті тата", - повідомила Настя на кадрах, якими поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, її батька, Олексія Жмура, не стало 25 січня цього року.

Каменських провела міні-екскурсію по квартирі, в якій жила ще до слави і до весілля з Потапом. Судячи з кадрів, це квартира-студія, з великим простором, виконаним в одному стилі. Велика затишна вітальня з химерною люстрою і виходом на стильну кухню, "персикові" стіни та безліч картин з фото в рамочках.

"Хочете я вам покажу багато всього? Тут є просто такі раритетні фотки, різні штуки...", - говорить на кадрах Настя, хвалячись оздобленням квартири та її "секретами".

Примітно, що є навіть її власний портрет в зухвалому вбранні і не менш зухвалій позі.

Крім того, на камеру потрапило саме застілля: співачка зняла маму з подругами, свою подругу Анну Завгородню (колишню дружину музиканта), а також свого коханого.

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