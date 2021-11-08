Співачка Настя Каменських з мамою важко переживали втрату батька, якого не стало в січні цього року. Зірка вперше після трагедії побувала в рідній оселі.

34-річна артистка з чоловіком, репером Потапом, приїхали в гості до мами, щоб відсвяткувати її день народження. У своїх нових "сторіз" в Instagram Каменських показала вражаючу знахідку, яку зробила її мама Лідія Павлівна після смерті свого чоловіка, Олексія Йосиповича Жмура, передає Politeka.net.

"Уявляєте, Лідочка перебирала вдома речі, прибирала в квартирі і знайшла записку від тата, яку він колись їй писав на її день народження, - повідомила Настя зі сльозами на очах і прочитала вголос записку, - "Мамуня! Я тебе люблю! З ДР!!!".

"Це так мило, так зворушливо, як ніби він звідти нам передав привіт", - підсумувала Настя.

Зазначимо, справжньою опорою для жінок у той непростий час після трагедії став чоловік Насті Потап (Андрій Потапенко). У програмі "Життя відомих людей" він згадував, як вони пережили горе.

"Це дуже неприємні моменти, але батько Насті був такою веселою, світлою і щирою людиною. Ми з дівчатками, з мамою Насті і з Настею самою, намагалися згадувати його завжди веселим... Він був щира, класна людина. І моє завдання було вивести дівчат з цього штопора емоційного...", - ділився репер.

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