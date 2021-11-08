Певица Настя Каменских с мамой тяжело переживали утрату отца, которого не стало в январе этого года. Звезда впервые после трагедии побывала в отчем доме.
34-летняя артистка с мужем, рэпером Потапом, приехали в гости к маме, чтобы отпраздновать ее день рождения. В своих новых "сториз" в Инстаграм Каменских показала поразительную находку, которую сделала ее мама Лидия Павловна после смерти своего мужа, Алексея Иосифовича Жмура, передает Politeka.net.
"Представляете, Лидочка перебирала дома вещи, убирала в квартире и нашла записку от папы, которую он когда-то ей писал на ее день рождения, - сообщила Настя со слезами на глазах и прочитала вслух записку, - "Мамуня! Я тебя люблю! С ДР!!!".
"Это так мило, так трогательно, как будто он оттуда нам передал привет", - подытожила Настя.
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Отметим, настоящей опорой для женщин в то непростое время после трагедии стал муж Насти Потап (Андрей Потапенко). В программе "Життя відомих людей" он вспоминал, как они пережили горе.
"Это очень неприятные моменты, но отец Насти был такой веселый, светлый и искренний человек. Мы с девочками, с мамой Насти и с Настей самой, пытались вспоминать его всегда веселым... Он был искренний, классный человек. И моя задача была девочек вывести из этого штопора эмоционального...", - делился рэпер.
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