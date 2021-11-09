Яскравий учасник 11 сезону шоу "МастерШеф" Дмитро Діхтяр покинув проект в 11-му випуску, що дуже засмутило глядачів.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на "КП в Україні", що вибув з шоу "Майстер Шеф" учасник Дмитро Діхтяр розповів, що прийшов на проект, щоб випробувати себе в кулінарії, бо давно цікавився цією темою. Також яскравий учасник поділився планами на майбутнє і розповів про заздрість на шоу.

За словами Дмитра, його образи були найяскравішими на проекті, через це йому заздрили деякі учасники. У кожному ефірі його поява викликала ажіотаж, шоковані були не тільки глядачі, а й учасники.

"Дівчата відчували, напевно, деяку ревнощі і заздрість, тому що не всі могли собі дозволити виглядати так, як виглядаю я", - говорить Діхтяр.

Він також зазначив, що не реагує на критиків, які кажуть, що він прийшов на проект попіаритися і звернути на себе увагу, а не займатися кулінарією.

"Зовнішній вигляд і мій образ - це ніяким чином не пов'язано з кулінарією, тому що це мій особистий прояв себе в цьому житті", - зазначає Дмитро. Він також заявив, що не збирається зупинятися і продовжить займатися кулінарією після вильоту з проекту. "Мені подобається те, що я роблю, тому не буду зупинятися після відходу з проекту", - підсумував Дмитро.

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