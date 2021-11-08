Співачка Оля Полякова полетіла разом з дочками відпочивати на острови, похвалившись своєю подорожжю в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою, яка зараз знімається в шоу "Маска", де її запросили в якості детектива. Нещодавно зірка випустила кліп" доросла дівчинка", який набрав мільйони переглядів на Ютуб. Тепер Оля веде однойменну програму з Машею Єфросиніною. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс в соціальній мережі Оля показала, як летить з України, де посилили карантин, на острів Відпочивати разом з дочками. Полякова знімала себе і старшу Машу, показуючи язик.

Як стало зрозуміло, Оля вирушила на Мальдіви.Полякова почала демонструвати красу на острові.

"Хлопці, ну все, ми приїхали в рай. Боже, яка краса. О так. Клас. Це круто. О ні, О так, боже, навіть у нас є власний басейн і власний пляж. Боже, я в раю, спасибі".

Після цього Оля Полякова показала банку чорної ікри, на дегустацію якої нещодавно ходила, а також келих шампанського.

"Для більшого люксурі ефекту", - написала Оля.

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