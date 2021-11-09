Відомий співак і шоумен Dzidzio (Михайло Хома) заспівав дуетом з Олею Поляковою і дав їй несподівану обіцянку.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Dzidzio, якому приписували роман з Олею Цибульською, і який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою, виконав дме з суперблондинкою українського шоу-бізнесу Олею Поляковою. Після концерту в інтерв'ю Каті Осадчій Михайло поділився враженнями від виступу з Олею і дав їй несподівану обіцянку.

"Вибрав собі ще одну Олю, щоб стати посередині і загадати хороше бажання. Я маю гарне бажання, і нехай воно виповнюється", - віджартувався Dzidzio на питання Осадчої про дуети з двома Ольгами.

Також Михайло Хома в цьому інтерв'ю з Катею Осадчою дав несподівано обіцянку Полякової - написати для неї хіт українською мовою. Як відомо, Оля не раз нарікала, що немає авторів, які можуть написати для неї справжній україномовний хіт, тому майже всі пісні в її репертуарі російською.

"Буду писати, тільки дайте мені трохи часу. Але я напишу, для Олі точно напишу. Ось для Олі напишу таку пісню, що вона буде головним хітом Полякової", - пообіцяв Dzidzio.

Нагадаємо, Полякова після ефіру шоу "Маска" разом з дочкою раптово покинула Україну: "Ми полетіли...".

Як повідомляла Politeka, Ексдружина Дзідзьо Slavia заговорила про нові стосунки: "Тим, хто відправляє мене на Холостячку...".

Також Politeka писала, що Полякова і Dzidzio, які зіграли головні ролі в новій комедії, отримали шквал відгуків: "Які пісні – таке і кіно...".