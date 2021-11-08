Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, показав, з ким проводить час після розставання з відомою актрисою.

Популярний комік і ведучий заходів намагався побудувати відносини з актрисою Ксенією Мішиною, яка вибрала його на проекті "Холостячка", повідомляє Politeka.net. Пара розлучилася влітку цього року.

Нещодавно Олександр Еллерт зробив сюрприз Мішиній, замовивши вертоліт, після чого в мережі з'явилися чутки, що пара знову разом. Однак Мішина спростувала всі домисли, і поставила крапку - вона і гуморист не відновили відносини.

Зараз комік багато часу проводить в роботі, а також нерідко ділиться кадрами відпочинку з дочкою Елею.

Цього разу гуморист показав, яка модниця у нього росте. Батько з дочкою зайшли в магазин аксесуарів, де влаштували шопінг.

"Маленька традиція в цей магазин залітати за всякими дрібничками, штучками, кайфушами", - поділився Еллерт.

Пізніше сім'я вийшла з магазину і похвалилася покупками.

"Загалом, ми купили там цілий пакет приколясів і шапку, зацініть... Мені дуже подобається шапка. Як каже Ковтуненко: "Створюємо особистий бренд дитини"", - зазначив гуморист, пославшись на іншого учасника "Холостячки" Євгена Ковтуненка.

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