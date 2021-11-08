Син української легендарної виконавиці Софії Ротару засмутив фанатів, які чекають її великого інтерв'ю або виходу в прямий ефір в соцмережі.
Руслан Євдокименко - єдиний син Софії Ротару та її чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, передає Politeka.net. Останній помер у 2002 році від інсульту, відтоді справами матері займається Руслан.
За словами сестри Софії Ротару, Ауріки, саме син допоміг вийти з депресії українській легенді. Чоловік "змушував" матір працювати.
Руслан Євдокименко розвиває свій Instagram, розповідаючи про себе і життя матері. В одному з останніх постів син співачки зробив селфі на тлі гір.
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"Гарного настрою і удачі! 🌤", - написав він.
Підписники зробили компліменти Євдокименку, але також вирішили запитати і про плани його матері:
"Красень! І пейзаж шикарний!👏 👍 ", "Спасибі Взаємно! 😊 ✌ ️ ✊ ", "Руслан не плануєте провести прямий ефір в Instagram спільно з Софією Михайлівною? Планується сольний концерт до 50 р творчої діяльності? Або ж це буде ювілейний концерт, поєднаний ще й з майбутнім ювілеєм 75 р?".
"Не плануємо...",- засмутив фанатів співачки її син.
"Дуже шкода..(",- відповіли йому підписники.
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