Сын украинской легендарной исполнительницы Софии Ротару огорчил фанатов, которые ждут ее большого интервью или выхода в прямой эфир в соцсети.

Руслан Евдокименко - единственный сын Софии Ротару и ее мужа, музыканта Анатолия Евдокименко, передает Politeka.net. Последний скончался в 2002 году от инсульта, с тех пор делами матери занимается Руслан.

руслан евдокименко, софия ротару

По словам сестры Софии Ротару, Аурики, именно сын помог выйти из депрессии украинской легенде. Мужчина "заставлял" мать работать.

Руслан Евдокименко развивает свой Инстаграм, рассказывая о себе и жизни матери. В одном из последних постов сын певицы сделал селфи на фоне гор.

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"Хорошего настроения и удачи! 🌤", - написал он.

Подписчики сделали комплименты Евдокименко, но также решили спросить и о планах его матери:

"Красавец! И пейзаж шикарный!👏👍", "Спасибо Взаимно! 😊✌️✊", "Руслан не планируете провести прямой эфир в Инстаграм совместно с Софией Михайловной? Планируется сольный концерт к 50 л творческой деятельности? Или же это будет юбилейный концерт, совмещенный еще и с предстоящим юбилеем 75 л?".

"Не планируем...", - огорчил фанатов певицы ее сын.

"Очень жаль..(", - ответили ему подписчики.

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