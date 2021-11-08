Сын украинской легендарной исполнительницы Софии Ротару огорчил фанатов, которые ждут ее большого интервью или выхода в прямой эфир в соцсети.
Руслан Евдокименко - единственный сын Софии Ротару и ее мужа, музыканта Анатолия Евдокименко, передает Politeka.net. Последний скончался в 2002 году от инсульта, с тех пор делами матери занимается Руслан.
По словам сестры Софии Ротару, Аурики, именно сын помог выйти из депрессии украинской легенде. Мужчина "заставлял" мать работать.
Руслан Евдокименко развивает свой Инстаграм, рассказывая о себе и жизни матери. В одном из последних постов сын певицы сделал селфи на фоне гор.
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"Хорошего настроения и удачи! 🌤", - написал он.
Подписчики сделали комплименты Евдокименко, но также решили спросить и о планах его матери:
"Красавец! И пейзаж шикарный!👏👍", "Спасибо Взаимно! 😊✌️✊", "Руслан не планируете провести прямой эфир в Инстаграм совместно с Софией Михайловной? Планируется сольный концерт к 50 л творческой деятельности? Или же это будет юбилейный концерт, совмещенный еще и с предстоящим юбилеем 75 л?".
"Не планируем...", - огорчил фанатов певицы ее сын.
"Очень жаль..(", - ответили ему подписчики.
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