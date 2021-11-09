Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, влаштувала неймовірне шоу на проекті" Танці з зірками " разом з партнером Юрієм Мєшковим.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною співачкою, яка з гуртом KAZKA завоювала серця українців. Зірка вирішила спробувати свої сили в шоу" Танці з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Пара так ефектно виглядає, що українці практично відразу почали підозрювати, що у них роман. Це вже не перший випадок, коли на" Танцях з зірками " знаходять другу половинку. До цього телеведуча Лілія Ребрик зустріла на" Танцях " Андрія Дикого, за якого вийшла заміж.

При цьому Зарицька з Мєшковим вирішили підігріти чутки про роман у новому випуску "Танців з зірками". Пара розіграла сцену сватання, танцюючи фольк. У номері була присутня і бабуся.

Фанати під виступом відразу почали писати коментарі:

"Дуже красива тема танцю, Саші йде народний стиль. За такого козака, будь-яка б побігла заміж. Бабуся мила і дуже любить Сашу", "наступний танець під Мендельсона танцювати будуть схоже : -) душевний і милий номер вийшов, колоритно", "так все мило - і відносини з бабусею, і з Юрою!", "Юра красивий! Сьогодні на Чілі на розслабоні☺️ кавер не дуже. Поставлення".

Варто відзначити, що за свій танець Зарицька і Мешков отримали найнижчі оцінки серед усіх. За підсумками 10 ефіру вони вилетіли з проекту.

Нагадаємо, програш Олександри Зарицької в "Танцях з зірками", названі наступні кандидати на виліт

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