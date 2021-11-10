Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський розповів про своє повернення в рідну Одесу вперше за 10 років.

Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський побував у рідній Одесі і познайомився з колишнім учасником "Танців з зірками", шоуменом і телеведучим Даніелем Салемом. Про це він розповів в інтерв'ю Melovin'у, який на якийсь час став ведучим програми "Світське життя".

Так, за словами Макса, коли він планував свій візит до Одеси, то хотів бути не просто туристом, а познайомиться з кимось, хто провів би йому незвичайну екскурсію по місту і рідних місцях. Так Чмерковський познайомився з Салемом і навіть його 6-річною донькою.

"Даніель класний мужик. Я спочатку познайомився з його дочкою шестирічною. У нас відносини відразу розвинулися", - розповів Чмерковський.

Він також поділився, що його дружина Пітта прилітала в Україну і побувала на ефірі "Танців з зірками". За словами Макса, дружині дуже сподобалося, вони в захваті від борщу, а ще вони ходили в українську лазню і багато гуляли в Києві. "Їй все дуже сподобалося. Від борщу до танців", - підсумував хореограф.

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