Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский рассказал о своем возвращении в родную Одессу впервые за 10 лет.

Как сообщает Politeka.net, известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский побывал в родной Одессе и познакомился с бывшим участником "Танців з зірками", шоуменом и телеведущим Даниэлем Салемом. Об этом он рассказал в интервью Melovin'у, который на время стал ведущим программы "Світське життя".

Так, по словам Макса, когда он планировал свой визит в Одессу, то хотел быть не просто туристом, а познакомится с кем-то, кто провел бы ему необычную экскурсию по городу и родным местам. Так Чмерковский познакомился с Салемом и даже его 6-летней дочкой.

"Даниэль классный мужик. Я сначала познакомился с его дочерью шестилетней. У нас отношения сразу развились", - рассказал Чмерковский.

Он также поделился, что его жена Питта прилетала в Украину и побывала на эфире "Танців з зірками". По словам Макса, жене очень понравилось, они в восторге от борща, а еще они ходили в украинскую баню и много гуляли в Киеве. "Ей все очень понравилось. От борща до танцев", - подытожил хореограф.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский со штангой показал, как снимает депрессию: "У меня ведь есть...".

Как сообщала Politeka, Макс Чмерковский рассказал о жутком ЧП и как ему спасали жизнь в военном госпитале: "Не было денег".

Также Politeka также писала, что Судья "Танців з зірками" Чмерковский снимком в туалете напросился на комплименты: "Ты всегда выглядишь...".