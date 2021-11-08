Чоловік музичного продюсера Олени Мозгової, зірка "Голосу країни", співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) похвалився зовнішністю, відновившись після важкої хвороби.

Девід Аксельрод цієї неділі відвідав шоу "Танці з зірками", передає Politeka.net. Артист похвалився зовнішністю, здивувавши розкішною шевелюрою. Кадри він розмістив у своїх сторіс.

"Буде щось цікаве, поспіваємо разом", - поділився співак, анонсуючи черговий випуск шоу.

Також співак показав себе в повний зріст.

"Мій супергеройський костюм", - написав Аксельрод, показуючи себе в смокінгу перед дзеркалом.

Зазначимо, чоловік Олени Мозгової прославився після участі в шоу "Голос країни" і "Х-Фактор".

Артист розповів, що навесні цього року переніс важку форму коронавірусу. Співак 24 дні пролежав у лікарні. В результаті Аксельрод набрав вагу і навіть позбувся волосся.

За словами зірки шоу, випадання волосся - це один з побічних ефектів хвороби.

Судячи з нових кадрів в мережі, артисту вдалося відновитися і зараз він дивує, можна сказати, новою зовнішністю.

На "Танцях з зірками" артист виконав пісню, під яку станцювали Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук.

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