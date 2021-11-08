Муж музыкального продюсера Алены Мозговой, звезда "Голосу країни", певец Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) похвастался внешностью, восстановившись после тяжелой болезни.

Дэвид Аксельрод в это воскресенье посетил шоу "Танці з зірками", передает Politeka.net. Артист похвастаслся внешностью, удивив роскошной шевелюрой. Кадры он разместил в своих сторис.

"Будет нечто интересное, попоем вместе", - поделился певец, анонсируя очередной выпуск шоу.

Также певец показал себя в полный рост.

"Мой супергеройский костюм", - написал Аксельрод, показывая себя в смокинге перед зеркалом.

Отметим, муж Алены Мозговой прославился после участия в шоу "Голос країни" и "Х-Фактор".

Артист рассказал, что весной этого года перенес тяжелую форму коронавируса. Певец 24 дня пролежал в больнице. В результате Аксельрод набрал вес и даже лишился волос.

По словам звезды шоу, выпадение волос - это один из побочных эффектов болезни.

Судя по новым кадрам в Сети, артисту удалось восстановиться и сейчас он удивляет, можно сказать, новой внешностью.

На "Танцях з зірками" артист исполнил песню, под которую станцевали Константин Войтенко та Роксолана Маланчук.

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