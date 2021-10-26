Муж продюсера Елены Мозговой певец Дэвид Аксельрод, который участвовал в шоу "Голос країни", рассказал журналистам, как перенес коронавирус.

Как пишет Politeka.net, 38-летний певец Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко), который принимал участие в вокальном шоу "Голос країни" и даже дошел до полуфинала, в браке с бывшей женой Александра Пономарева Еленой Мозговой.

Так, в начале этого года женщина сообщила общественности, что Дэвид заболел на коронавирус и борется с тяжелым недугом в больнице. После болезни Дэвид сильно набрал вес, у него начали выпадать волосы, поэтому вместо длинной шевелюры, которую певец имел раньше, он теперь носит короткую стрижку.

В интервью журналистам "Зіркового шляху" исполнитель рассказал, как справился с опасной болезнью.

"Многое было, честно, с организмом. Я уже видел тетю с косой, потому как я могу вам объяснить, есть ли какие-то симптомы. Много всего было просто. Меня тело вообще не слушалось", - сказал Аксельрод.

Ранее Politeka писала, что участник "Голосу країни", который поборол болезнь, поразил талантом: "Почему вы до сих пор не суперзвезда?".

Напомним, что дочь Елены Мозговой и звезды "Голосу країни" произвела фурор на публике: "Ох и выросла...".

A еще Politeka сообщала, что сын Пономарева от бывшей жены поразил сходством с моложавым отцом: "Мальчик превращается в парня".