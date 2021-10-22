Відомий український співак Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, поділився світлиною із сином від другої дружини Вікторії Мартинюк.

Як пише Politeka.net, популярний виконавець Олександр Пономарьов був одружений із продюсеркою Оленою Мозговою. У пари народилася дочка Євгенія. Однак через 10 років спільного життя співак дівзнався, що Мозгова йому неодноразово зраджувала і шлюб розпався.

У 2006 Пономарьов одружився зі студенткою п'ятого курсу Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк, яка на 13 років молодша за співака. Дівчина народила Олександру сина, якого назвали на честь батька. Однак стосунки теж не склалися і пара розлучилася через 6 років шлюбу.

Попри це Пономарьов підтримує стосунки з дітьми. У своєму Instagram співак поділився світлиною із сином Олександром.

"Ми з Молодшим з різницею у 8 років ! Гарного Дня !", - написав виконавець.

Шанувальники написали коментарі та оцінили світлину Пономарьова.

"Олександр наче тільки з халата у футболку перевдягнувся - нічого не змінилося, а хлопчик перетворюється в парубка🤗", " Гарні❤️❤️❤️❤️", "Чудовi😍😍😍", " Дуже гарні хлопці👍😍", " Такі гарні... дуже сильно! ❤️", " Молодший помітно виріс, а Ви помітно не постаріли🔥😂", " Маленька копія тата😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Пономарьов, Саніна, "Холостяк" Заливако та інші зірки оцінили вигляд 34-річної Нікітюк в піжамі: "Ти - радість".

Нагадаємо, що двічі розлучений Пономарьов змінив імідж улюблениці, з якою живе: "Чарівна, слів не вистачає".

A ще Politeka повідомляла, що двічі розведений Пономарьов одягнув улюбленицю, з якою живе: "Яка красуня".