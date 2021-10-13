Відомий український співак Олександр Пономарьов, який за життя встиг двічі розлучитися, порадував шанувальників новою світлиною своєї улюбленої собаки Ши.
Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український виконавець, автор багатьох хітів Олександр Пономарьов часто публікує світлини та розповідає про особисте життя у своєму Instagram.
Як відомо, двічі розлучений співак живе зі своєю домашньою улюбленицею – собакою породи ши-тцу на кличцу Ши. Цього разу Пономарьов показав шанувальникам, як готує улюбленицю до холодної осені. На фото собачка була у спеціальному костюмчику та шапці.
"Ши готується до зими , приміряє обновки ! Як Вам ? 😁", - написав співак.
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Собака Пономарьова традиційно зачарувала шанувальників, вони написали багато коментарів.
" 🥰😄Гарнюня", " Супер красава!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "Яка красотка! 😍", " ❤️ ❤️ Модна дівчина. Шапка особливо", " Красуня ❤️", " Стильна леді 🔥", " Стильненько😂", " Шик🔥", - написали фанати.
Рaніше Politeka писала, що Пономарьов розповів про несподіване поповнення: "Влип очкарик".
Нагадаємо, що двічі розлучений Пономарьов відповів, чи вільне його серце: "Чесно...".
A ще Politeka повідомляла, що Пономарьов емоційно звернувся до українців і поділився атмосферним фото: "Чекаю із хвилюванням".