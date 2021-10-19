Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка є зіркою «Нового каналу», вирішила поділитися яскравими фото з нагоди свого 34-річчя і здивувала фігурою в піжамі.

Сегдоня, 19 жовтня Нікітюк виповниться 34 роки, тому Леся поспішила поділитися з фанатами яскравим постом і новими кадрами. У Білій короткій піжамі Леся спокусливо позувала поруч з надувними кулями і тортом з полуницею.

"А у зірочки сьогодні День народження😂 😘 я б хотіла, щоб сьогодні, всі побажання які ви мені напишіть і скажете - збулися! Святкуємо разом сьогодні в сторіс !!! 😁 всіх люблю💗 " - висловилася Леся під новим постом.

До привітань шанувальників приєдналися багато зірок і колег Нікітюк. Серед яких була і Наталія Денисенко, Дмитро Гордон, Юлія Саніна, Олександр Пономарьов, "Холостяк" Заливако, а також Бідняков, Завадюк та інші зірки.

"Найрозкішніша; не їж. це реквізит. З Днем Народження; зірка, з днем народження! Натхнення і хлопця хорошого! Щастя !!!; Манюня, З Днем Народження)) ти - радість); з днем народження Іванівна🔥; гори яскравіше вогню🔥; у мене теж сьогодні день народження ❤️; жіночого щастя і міцного здоров'я! ❤ ️ ; Щирі вітання 💐" »

Напередодні свого дня народження вона вирішила згадати минулий рік.

"Поки я на зйомках шоу #паранамільйон подумки згадую свій прожитий рік...і хочу поділитися фото з вами з самого початку року. Було круто, весело! І цей рік був для мене дуже важливим. Поїхали", - підписала фото Нікітюк.

Телеведуча стала згадувати найяскравіші моменти зі свого Світського життя. Вона згадала свою ефектну появу на шоу "Танці з зірками", де вона з'явилася лисою.

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