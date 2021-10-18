48-річний український співак Олександр Пономарьов, який двічі був одружений, показав свою пухнасту улюбленицю, якій зараз приділяє дуже багато уваги.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Пономарьов опублікував фото своєї собаки Ши. На знімку собачка позувала в своєму лежаку, висунувши довгий язик.
"Сьогодні стресовий день у Ши - бо підстригли! Після перукаря прийшла, попила, послухала компліменти і вляглася в свій лежак! Тепер готова слухати ваші компліменти (я їй читаю їх)", - мило підписав фото з улюбленицею артист.
У коментарях шанувальники не скупилися на компліменти.
"Ши-Супер!", "Привіт Ши. Не сумуй, все буде добре", "зачіска модельна, їй пасує", "Розумниця і красуня", "Милашка Ши! А іграшка прикольна у неї", "Ви чарівна, слів не вистачає", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше Пономарьов також розповідав, що в заміському будинку у нього живе багато котів. Спочатку з'явилася кішка, яка пізніше народила кошенят. Через рік ситуація повторилася і тепер у виконавця живе семеро котів.
Нагадаємо, що Олександр Пономарьов зізнався, чи вільне його серце: "чесно...".
Як повідомляла Politeka, Пономарьов нарядив улюбленицю, з якою живе: "яка красуня".
Також Politeka писала, що Пономарьов приголомшив новинами про поповнення: "Влип очкарик".