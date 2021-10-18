48-летний украинский певец Александр Пономарев, который дважды был женат, показал свою пушистую любимицу, которой сейчас уделяет очень много внимания.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Пономарев опубликовал фото своей собаки Ши. На снимке собачка позировала в своем лежаке, высунув длинный язык.

«Сегодня стрессовый день у Ши – потому что подстригли! После парикмахера пришла, попила, послушала комплименты и улеглась в свой лежак! Теперь готова слушать Ваши комплименты (я ей читаю их)», - мило подписал фото с любимицей артист.

В комментариях поклонники не скупились на комплименты.

«Ши – Супер!», «Привет Ши. Не грусти, все будет хорошо», «Прическа модельная, ей идет», «Умница и красавица», «Милашка Ши! А игрушка прикольная у нее», «Вы очаровательная, слов не хватает», - пишут пользователи сети.

Ранее Пономарев также рассказывал, что в загородном доме у него живет много котов. Сначала появилась кошка, которая позже родила котят. Через год ситуация повторилась и теперь у исполнителя живет семеро котов.

Напомним, что Александр Пономарев признался, свободно ли его сердце: «Честно...».

Как сообщала Politeka, Пономарев нарядил любимицу, с которой живет: "Какая красотка".

Также Politeka писала, что Пономарев ошеломил новостями о пополнении: «Влип очкарик».