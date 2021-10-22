Известный украинский певец Александр Пономарев, который дважды был женат, поделился фотографией с сыном от второй жены Виктории Мартынюк.

Как пишет Politeka.net, популярный исполнитель Александр Пономарев был женат с продюсером Аленой Мозговой. У пары родилась дочь Евгения. Однако спустя 10 лет совместной жизни певец признался, что Мозговая ему неоднократно изменяла и брак распался.

В 2006 Пономарев женился на студентке пятого курса Киевского национального университета имени Шевченко Викторией Мартынюк, которая на 13 лет моложе певца. Девушка родила Александру сына, которого назвали в честь отца. Однако отношения тоже не сложились и пара развелась через 6 лет брака.

Несмотря на это Пономарев поддерживает отношения с детьми. В своем Instagram певец поделился фотографией с сыном Александром.

"Мы с Младшим с разницей в 8 лет ! Хорошего Дня !",- написал исполнитель.

Поклонники написали комментарии и оценили фотографию Пономарева.

"Александр как будто только из халата в футболку переоделся - ничего не изменилось, а мальчик превращается в парня 🤗 ", "Хорошие❤️❤️❤️❤️", "Замечательные 😍😍😍" , "Очень хорошие ребята 👍😍 ", "Такие красивые... очень сильно! ", "Младший заметно вырос, а вы заметно не постарели 🔥😂 ", "Маленькая копия папы 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Пономарев, Санина, "Холостяк" Заливако и другие звезды оценили вид 34-летней Никитюк в пижаме: "Ты - радость".

Напомним, что дважды разведенный Пономарев сменил имидж любимицы, с которой живет: "Очаровательна, слов не хватает".

A еще Politeka сообщала, что дважды разведенный Пономарев одел любимицу, с которой живет: "Какая красавица".