Зірка "Голосу країни" Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) вразив талантом

Чоловік музичного продюсера Олени Мозгової Девід Аксельрод прославився після участі в шоу "Голос країни" і "Х-Фактор", передає Politeka.net. Українці вражені були талантом артиста, а зараз активно стежать за його життям в Instagram.

На аккаунт співака вже підписані 17,9 тисяч користувачів мережі. З шанувальниками артист ділиться своїми успіхами.

Так, наприклад, в новому відео Девід привітав усіх з Днем музики, виконавши композицію David Axelrod - Never enough. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Примітно, що кадри були зняті на шоу "Голос країни".

Артист просто приголомшив публіку талантом.

"Чому ви не суперзірка😢ви такий талановитий", " годинами б слухала 😍 Ваш, однозначно Ваш матеріал, стиль і напрямок в особистій творчості🎤 🎶", " бомба ракета!!! Супер !!! Девід, твоя голосінь🔥 🔥 🔥", " божественно! 🔥 ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, цього року Девід Аксельрод зізнався, що перехворів на коронавірус у важкій формі. Артист лежав у лікарні, набрав вагу і навіть позбувся свого волосся.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Це один з побічних ефектів цієї хвороби", - поділився учасник "Голосу країни".

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