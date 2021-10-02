Звезда "Голосу країни" Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) впечатлил талантом
Муж музыкального продюсера Алены Мозговой Дэвид Аксельрод прославился после участия в шоу "Голос країни" и "Х-Фактор", передает Politeka.net. Украинцы впечатлены были талантом артиста, а сейчас активно следят за его жизнью в Инстаграм.
На аккаунт певца уже подписаны 17,9 тысяч пользователей сети. С поклонниками артист делится своими успехами.
Так, например, в новом видео Дэвид поздравил всех с Днем музыки, исполнив композицию David Axelrod - Never enough. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Примечательно, что кадры были сняты на шоу "Голос країни".
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Артист просто ошеломил публику талантом.
"Почему вы не суперзвезда😢вы такой талантливый", "Часами бы слушала 😍 Ваш, однозначно Ваш материал, стиль и направление в личном творчестве 🎤🎶", "Бомба ракета!!! Супер !!! Дэвид, твоя причитаний 🔥🔥🔥", "Божественно! 🔥❤️❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, в этом году Дэвид Аксельрод признался, что переболел коронавирусом в тяжелой форме. Артист лежал в больнице, набрал вес и даже лишился своих волос.
"Волосы возложены на алтарь борьбы с COVID-19. Это один из побочных эффектов этой болезни", - поделился участник "Голосу країни".
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