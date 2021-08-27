Український співак Девід Аксельрод показав маленьку донечку, яку виховує разом з Мозговою

Як пише Politeka.net, співак Девід Аксельрод (ім’я при народженні Володимир Ткаченко) став відомим після участі в проєктах "Голос країни" і "Х-Фактор". Чоловік одружений із музичним продюсером Оленою Мозговою, разом із якою виховує двох дітей. Зауважимо, що раніше Аксельрод та Мозгова довгот приховували дітей від публіки. Про те, що у них є дочка Соломія, які зараз 6 років, стало відомо лише через півроку від її народження.

Зараз же Аксельрод активно ділиться сімейними фотографіями у своєму Instagram. Цього разу він опублікував фото 6-річної Соломії біля басейну.

"Замовив "ружжо", сижду в засаді😂! Якщо у вас дівчата, то ви мене розумієте 🙄☝️", - написав співак.

"Ох і виросла швидко! 🤩 Красуня) 😉 😘... Татко, готуйтеся ))))", " Ох, важко тобі буде😁", " Красуня😍👍", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що у липні цього року Олена Мозгова вперше заговорила про серйозні проблеми зі здоров'ям. За її словами, вона вже поборола параліч лиця та сильні болі, однак діагнозу не розголошувала. Лише наприкінці серпня стало відомо, що Мозгова страждає від хвороби Лайма або бореліозу. Попереду в жінки тривале лікування.

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